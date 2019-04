Justin Bieber a changé de coiffure et on dirait qu’on a voyagé dans le temps

Le chanteur Justin Bieber semble avoir la vie parfaite, mais détrompez-vous, il ne va pas si bien ces temps-ci.

Entre la pause dans sa carrière pour prendre soin de sa santé mentale, la poursuite du paparazzi qu’il a renversé avec sa voiture et son poisson d’avril très mal reçu, rien ne semble aller comme il le veut!

Et tout ce stress semble influer sur son apparence. Dans les dernières photos où il apparaît, Justin semble fatigué, sa peau est marquée par des imperfections et ses cheveux sont longs et décoiffés.

Plus récemment, il avait carrément rasé sa chevelure, à notre grande tristesse.

On commençait à s’ennuyer du Justin du bon vieux temps. Pas cette étrange version en 2016...

Ni le moment «Draco Malfoy».

Quand même pas aussi loin que l’époque de Never Say Never...

Mais celle de 2014, durant la tournée Believe, quand Justin était au plus haut de sa carrière!

Pas qu’une version soit meilleure que l’autre...

Bref, quand Hailey Bieber a publié cette photo de son mari, accompagnée d’une belle déclaration d’amour, le monde s’est réjoui de voir la nouvelle coupe de Justin!

Enfin, il est de retour! Cela nous donne vraiment espoir pour le futur.

