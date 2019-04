Kefta burger d’agneau au yogourt sur pita grillé

Inspiré par les plats que vous aimez tant cuisiner sur le gril, Steven Raichlen nous propose dans Les incontournables du BBQ avec le Maître du Grill un délicieux kefta burger.

Ingrédients

Mode de préparation

1. Pour faire les burgers : dans un récipient, placer l’agneau, les oignons verts, l’aneth haché et le cumin et mélanger à l’aide d’une cuillère de bois. Assaisonner de sel et de poivre. Diviser la mixture en 4 portions et façonner des galettes ovales et légèrement aplaties. Disposer les burgers sur un plat préalablement recouvert d’une pellicule de plastique et réfrigérer jusqu’au moment de la cuisson.

2. Ajuster votre gril pour une cuisson directe et le préchauffer à feu vif. Brosser et huiler la grille. Saler et poivrer généreusement les burgers des deux côtés et les placer sur la grille chaude. Griller les burgers jusqu’à cuisson complète, soit 3 à 5 min par côté pour une cuisson moyenne. Pour vérifier la cuisson, insérer un thermomètre à lecture instantanée pour la viande sur le côté d’un burger jusqu’au centre : la température interne devrait atteindre 160 degrés Farenheit (71 C°). Griller les moitiés de citron. Réchauffer les pains pita sur la grille.

3. Pour servir, couper le bout de chaque pain pita et les ouvrir pour faire une pochette. Garnir l’intérieur de chaque pain pita avec une kefta, des tranches de concombre, des quartiers de tomate, des tranches d’oignon, des branches d’aneth et du yogourt. Trancher les moitiés de citrons en deux pour créer des quartiers et presser le jus sur les keftas.