Le rapport Mueller apporte son lot de nouvelles questions

Probablement pas beaucoup. L’opinion ne devrait pas réagir plus à la publication du rapport qu’à celle du résumé publié il y a trois semaines. La polarisation partisane et l’apathie sont telles que l’information nouvelle sera interprétée en termes partisans par les Américains politisés et ignorée par les autres. Si les électeurs centristes abandonnent leur appui mou à Trump, toutefois, la prochaine question deviendra plus importante.