Les Hurricanes n’ont plus peur des Capitals

Après avoir perdu tous leurs matchs de saison régulière contre les Capitals de Washington et les deux premiers duels de cette série de premier tour, les Hurricanes de la Caroline semblent enfin avoir trouvé la confiance nécessaire pour vaincre les champions en titre de la coupe Stanley.

Les «Canes», qui participent aux éliminatoires pour la première fois depuis 2009, ont profité de leur retour à la maison pour gagner lundi et jeudi et ainsi créer l’égalité 2-2 dans la série.

«Tu commences à douter et à être désespéré quand tu prends un retard de 2-0 dans une série», a dit Dougie Hamilton au site web de la Ligue nationale de hockey, après la victoire de 2 à 1 des siens, jeudi, au PNC Arena.

«Nous venons de connaître deux bons matchs et jouer à la maison nous a aidés, a-t-il ajouté. Les rencontres ont été très différentes ici. Il reste à voir comment les choses vont se dérouler à Washington [samedi].»

AFP

Le droit au succès

Warren Foegele, auteur du premier but des Hurricanes jeudi, pense que ses coéquipiers et lui peuvent créer la surprise.

«Nous sommes ici pour gagner et nous croyons tous être capables d’y arriver, a lancé le joueur de première année. Nous avons le droit d’être en séries. Nous sommes dans un état d’esprit où nous croyons à la victoire.»

L’entraîneur-chef Rod Brind’Amour est quant à lui extrêmement fier de ses troupes.

«Je ne saurais dire assez de bien de notre groupe, a-t-il dit au quotidien "The News & Observer". On bataille sans cesse. Les joueurs donnent tout ce qu’ils ont. Nos défenseurs ont été très solides [jeudi]. Ils ont tenu le fort et notre gardien a brillé.»

«Quand nous nous mettons en marche, nous nous sentons com

AFP

Du renfort

Déjà privés des services de Micheal Ferland (haut du corps) et d’Andrei Svechnikov (commotion cérébrale), les Hurricanes ont aussi perdu les services de Jordan Martinook, blessé à la jambe droite, dans le match numéro quatre.

Svechnikov s’est entraîné jeudi, mais Brind’Amour a reconnu que le deuxième choix au total du dernier repêchage avait peu de chance de jouer samedi à Washington. Le jeune Russe est sur la touche après avoir été assommé par son compatriote Alex Ovechkin lors d’un combat survenu dans le troisième match.

Les Hurricanes ont procédé au rappel d’urgence de l’attaquant Aleksi Saarela, auteur de 30 buts avec les Checkers de Charlotte dans la Ligue américaine en 2018-2019, vendredi.