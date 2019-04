L’esprit de famille et la jeunesse d’aujourd’hui

Par un dimanche tristounet, je termine de lire la lettre signée « Mère un jour, mère toujours » qui vous raconte le manque d’esprit de famille de ses enfants devenus adultes. Ce texte m’a laissée songeuse tant il reflète le portrait de ma propre histoire. Je trouve que la société a trop changé en laissant tomber certaines valeurs chères à nos parents et nos grands-parents.

Dans ma propre jeunesse, nos parents nous emmenaient aussi, le dimanche, pour les rituels repas de roast-beef en famille, soit chez les parents de notre père soit chez ceux de notre mère. Et voyez-vous, on aimait ça. Quand nos deux garçons étaient jeunes, on a fait pareil. Mais rendus à l’adolescence, ils ont commencé à regimber et mon mari a cédé en leur permettant de s’absenter régulièrement.

Maintenant que mes fils sont parents, il est devenu impossible de les conscrire pour de telles rencontres rituelles. Très vite ils ont opposé, avec l’accord de leur conjointe respective, une fin de non-recevoir à mes invitations. On les voit dans les grands événements comme Noël, Pâques, la fête des Mères et celle des Pères, mais c’est à peu près tout. Oh, ils nous invitaient bien à des repas improvisés quand c’était l’anniversaire des enfants. Mais après qu’ils eurent franchi le cap de l’adolescence, ça s’est arrêté, à la demande des enfants, paraît-il.

Je trouve que les enfants d’aujourd’hui sont distants avec leurs parents. Comme si leur réalité ne tournait qu’autour des gens de leur âge. Sans parler des sempiternels reproches que me font les miens, qui notent sans discernement la moindre bévue de ma part alors que leur père reste un dieu qui « a donc toujours raison ». Pourquoi la mère est-elle toujours responsable de ce qui ne va pas dans une famille ? Pourquoi est-elle toujours celle qui est pointée du doigt comme étant responsable, alors que c’est juste à elle qu’on demande les services et qu’elle répond toujours présente, comme je le fais moi-même ?

Une mère parmi d’autres

J’ai reçu plusieurs lettres dans le style de la vôtre, dont celle signée par « Une maman peut-être encore trop maman », qui se terminait par une phrase ainsi qu’une question que j’ai trouvée fort pertinentes : « Pour nous, les mamans, c’est donc difficile de regarder nos enfants de haut et d’apprendre à vivre pour nous-mêmes. D’ailleurs, est-ce que ça existe une maman qui vit pour elle-même ? »

Je pense qu’elle touche là le cœur du problème. Les mœurs ont changé, la vie des femmes et leur place dans la société ont aussi changé, et les façons de structurer les relations familiales sont passées à une autre dimension. D’ailleurs, l’utilisation du mot maman au lieu de celui de mère pour se définir face à ses enfants devenus des adultes est symptomatique de son refus de les voir comme des personnes capables de vivre par elles-mêmes. Ne serait-ce pas aussi votre cas ?

La mère est loin d’être l’unique responsable de ce qui se passe, en bien ou en mal, dans une famille. Mais avouez que, souvent, elle se charge de cette responsabilité par son absence d’envie de laisser ses enfants quitter le nid et s’affranchir. Les hommes ayant plus de facilité avec ça, ils y prennent du gallon.