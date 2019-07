Mario Pelchat pour «Pelchat Aznavour Désormais»

Mario Pelchat s’inscrit encore, après plus de 30 ans de carrière, au sommet des palmarès radios et celui des meilleures ventes d’albums. Depuis ses débuts comme producteur, en 1999, Mario Pelchat a fait vendre plus d’un million d’albums à des artistes québécois! Il nous rendait visite pour parler de son album «Pelchat Aznavour Désormais» qui complète ainsi sa trilogie d’hommages.

À lire aussi: Patrick Bruel: 30 ans d'amour avec le Québec