NBA: San Antonio fait craquer Denver

San Antonio a repris les commandes de sa série du 1er tour des play-offs NBA face à Denver, en s’imposant 118 à 108 devant son public, jeudi.

Les Spurs mènent deux victoires à une avant le match N.4 qui aura lieu samedi, à nouveau dans leur salle.

La franchise texane s’est appuyée sur son meneur de 24 ans, Derrick White, qui a marqué 36 points, dont 26 avant la pause.

Cinq autres joueurs des Spurs ont marqué dix points et plus, dont DeMar DeRozan (25 pts) et LaMarcus Aldridge (18 pts).

Les Spurs ont pourtant connu un inquiétant passage à vide: confortablement en tête après la première période (31-22), ils ont débuté le quart-temps suivant en concédant seize points, sans en marquer un seul.

Mais l’équipe dirigée par Gregg Popovich a vite repris la direction des opérations grâce à White et à une excellente prestation défensive.

Les Spurs ont limité le meneur de Denver Jamal Murray à six points, tandis que Nikola Jokic a fini meilleur marqueur des Nuggets avec 22 points.

San Antonio ne réussit décidement pas à Denver, 2e de la conférence Ouest à l’issue de la saison régulière: les Nuggets se sont inclinés pour la 14e fois de suite à l’AT&T Center depuis mars 2012.