On est dedans

Le p’tit boutte laid. Qu’est-ce que c’est ? Ce sont ces 3 ou 4 semaines plates et à cheval sur les mois d’avril et mai, où il se passe tristement zéro comme dans toilette. Tout n’est pas beau, rien n’est encore installé, et on ne sait plus si on peut ou pas. Il y a encore des taches de neige et la verdure attend. Trop froid pour penser BBQ, vélo et jardin, mais les lièvres ne sont plus blancs. Les ours ont fini d’hiberner à Montréal, mais à Rouyn et Chibougamau, il y a encore des pelles sur les perrons, des foulards sur les faces. On a un grand pays dans une province où même les intellectuels réfléchissent sur 4 roues motrices. Il faut être bâti en fer forgé et bois franc parce qu’ici on se bat pour une croix, un foulard, le théâtre, une langue et on attend l’éclosion des festivals.