Trafic de stupéfiants: perquisition et arrestations à Magog

MAGOG | Les policiers ont effectué jeudi matin une perquisition dans un logement de Magog et ont procédé à l’arrestation de deux individus âgés de 19 et 18 ans, soupçonnés de trafic de stupéfiants.

Selon la Régie de police de Memphrémagog, on s'adonnait dans la résidence de la rue Principale «à la vente de cannabis et de stupéfiants aux mineurs et aux jeunes adultes».

La perquisition a permis la saisie de cannabis, mais aussi de cocaïne.

Un premier suspect, un homme de 19 ans, a été arrêté puis libéré sous promesse de comparaître et sous conditions.

Les policiers ont indiqué ce matin avoir procédé à l’arrestation d’une femme de 18 ans. La femme, qui serait la petite amie du suspect, a été libérée par voie de sommation.

Il s'agit d'une opération du groupe Accès-Cannabis, composé des policiers de la Régie de police de Memphrémagog et du Service de police de Sherbrooke.