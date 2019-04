Un beau bordeaux à maturité

Voici une belle occasion de saisir la magie d’un bordeaux à point tout en comprenant l’adage que dans les grands millésimes, on achète les petits bordeaux.

Ce second vin du Château Citran n’a pourtant rien de modeste dans cet excellent millésime au caractère solaire. À 10 ans d’âge, on devine des tonalités cacaotées, de cendre et de sous-bois. En bouche, le fruit est mûr et affiche une bonne concentration. La matière est veloutée et les tanins fondus. Sans avoir la profondeur ou la complexité d’un grand cru, on y trouve l’esprit et, surtout, du bonheur à chaque gorgée.

Moulins de Citran 2009, Château Citran, Haut-Médoc, France

29,60 $ - Code SAQ 737882 – 13 % - 2,7 g/l

★★★ $$ 1/2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.