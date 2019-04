Un lunch avec Pitbull

« J’étais au Cabana Restaurant, situé au Four Seasons Beverly Hills, et Eli venait me rejoindre pour dîner avec son bébé. Alors que je jouais avec le bébé, Pitbull me regardait et je lui ai demandé s’il avait des enfants et il m’a répondu qu’il en avait sept ! On a commencé à parler et il nous a invitées à sa table, avec sa femme. Je ne l’avais même pas reconnu au départ ! Pitbull a toujours des lunettes fumées, et cette journée-là il n’en avait pas », relate-t-elle, en ­entrevue téléphonique avec Le Journal, jeudi dernier.