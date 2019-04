Un nouveau «spot» où manger des tacos et boire des cocktails ouvrira bientôt dans le Vieux -Montréal

Un nouveau restaurant qui propose une cuisine mexicaine authentique s’installe dans le Vieux-Montréal.

À LIRE AUSSI: 26 restos de Montréal parmi les 100 meilleurs à travers le Canada

La Catrina, située au 117, rue de la Commune Ouest, est le projet d’Emiliano Gonzalez Camarena (La Champagnerie), du chef Jacques Coutu (La Champagnerie, La Queue de Cheval) et de Charlotte Chevalier.

courtoisie

courtoisie

Avec ce nouveau projet, le trio veut faire voyager les Montréalais au Mexique, sans qu’ils aient à prendre l’avion.

Pour ce faire, le réputé chef a passé des heures en cuisine avec la mère d’Emiliano afin d’apprendre les recettes de cette dernière.

Le menu de La Catrina est donc composé de mets familiaux et authentiques, mais avec la touche personnelle et contemporaine de Coutu.

courtoisie

courtoisie

À La Catrina, vous pourrez manger des tacos de toutes sortes, bien entendu, mais aussi des chilaquiles à la langue de bœuf, de la salade de cactus, du tartare, des fruits de mer, du poisson, etc.

courtoisie

courtoisie

Au rez-de-chaussée se trouve la portion restaurant. L’endroit peut asseoir environ 40 personnes et la cuisine est ouverte pour que l’ambiance soit décontractée et chaleureuse.

Au sous-sol se trouve l’espace lounge où vous pourrez siroter de délicieux cocktails à base d'alcools mexicains. Cet endroit deviendra rapidement un spot convoité pour un 5 à 7 entre amis et collègues.

courtoisie

courtoisie

courtoisie

Le nouveau restaurant prévoit également ouvrir un comptoir à tacos pour la belle saison. Il pourra nourrir les gens à la sortie des bars puisque le comptoir resterait ouvert jusqu’à 4 h du matin, du jeudi au samedi.

Il n’y a rien de plus typiquement mexicain que de manger un bon taco dans la rue après une soirée plutôt arrosée!

courtoisie

courtoisie

La Catrina est actuellement en soft opening. Le restaurant ouvrira officiellement ses portes le 5 mai pour célébrer Cinco de Mayo avec sa nouvelle clientèle.

Pour l’occasion, les margaritas seront à 5 $ seulement et des bouchées seront offertes. C’est à ne pas manquer!

La Catrina

117, rue de la Commune Ouest



Pour savoir où bien manger et boire à Montréal et dans les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!