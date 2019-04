Vendredi saint: Marche du pardon à Montréal

MONTRÉAL – Quelques centaines de personnes ont participé sous la pluie à la 47e Marche du pardon du Vendredi saint, à Montréal.

Les marcheurs, dont certains transportaient des croix, ont arpenté les rues en récitant des prières et en s’arrêtant devant certaines églises de la métropole.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

C’est l’organisme Souffle et vie sans frontières qui pilotait cette marche. Elle comptait 14 étapes cette année et s’amorçait près du métro Henri-Bourassa, vers 7 h, pour se terminer non loin du métro Laurier.

Les participants ont marché d’église en église parce que, selon les organisateurs, «Jésus marchait de village en village pour annoncer la Bonne Nouvelle. Nous marchons dans les rues pour montrer que Dieu est venu et demeure parmi nous.»