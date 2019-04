ST-GERMAIN, Hugues



À Saint-Jérôme, le 7 avril 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Hugues St-Germain, juge à la retraite et domicilé à St-Jérôme.Il laisse dans le deuil son épouse Colette Richer, ses deux fils Jean-François et Jean-Hugues (Cynthia), ses petits-enfants Maïka et Thomas, ses soeurs Huguette et Nicole, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 mai 2019 de 14h à 17h au salon de laUne cérémonie aura lieu cette même journée, à 16h30, au salon.