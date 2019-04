BÉLISLE, Lionel



À la Cité de la Santé de Laval, le 15 avril, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Lionel Bélisle, époux en premières noces de feu Olive Godin et en secondes noces de Céline Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Élaine (Christian), Sophie (Yoland) et Jean-Martin, ses petits-enfants Roseline et Julien, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.Il sera exposé au complexele vendredi 26 avril de 14 à 17h et de 19 à 21h ainsi que samedi dès 9h; une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 27 avril à 10h30 au salon.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Maxime-Letendre (soins palliatifs de la Cité de la Santé) serait apprécié.