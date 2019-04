NOLIN (née Dupuis), Jeannine



À l'hôpital du Haut-Richelieu, près de sa fille, le 18 avril 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Jeannine Nolin, née Dupuis, épouse de feu Maurice Nolin, demeurant à Notre-Dame-de-Stanbridge.Elle laisse dans le deuil sa fille Diane (son ami Pierre), ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.Mme Dupuis-Nolin sera exposée le lundi 22 avril 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et à compter de 9h, mardi, journée des funérailles au:BROME-MISSISQUOI215, RUE RIVIÈREBEDFORD, QC J0J 1A0450 248-2911Les funérailles auront lieu le mardi 23 avril 2019 à 11h en l'église Notre-Dame-des-Anges de Notre-Dame-de-Stanbridge, 1049, rue Principale, Notre-Dame-de-Stanbridge, Qc.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles au complexe, ou vous pouvez donner en ligne au: www.cancer.capeuvent être transmis via notre site web au:www.complexefuneraire.ca