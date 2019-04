CARON, Marguerite

(née Pruneau)



À l'Hôpital Cité-de-la-Santé, le 15 avril 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Marguerite Pruneau. Elle rejoint son époux Henri Caron et sa fille Denise.Elle laisse dans le deuil ses filles Lise, Manon, sa fille de coeur Nancy Dermo, ses petits-enfants Dominic (Emilie), Danielle (Dany) et Éric (Mariam), ses arrière-petits-enfants Marie Eve, Rose, Hugo et Emma, son gendre Réal, sa belle-soeur Doris ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 25 avril 2019 de 16h à 20h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Lanaudière.