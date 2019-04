GONEAU, Judith Anne



Au Centre de soins palliatifs Balmoral, le 25 mars 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Judith Anne Goneau, épouse d'Alain Gagnon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères Luc et André, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire :Tél. 450-632-1515 www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 27 avril 2019 à compter de 10h00 suivi des funérailles à 14h30 en l'église paroissiale de Delson.Au lieu de fleurs, des dons à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec seraient appréciés.