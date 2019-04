PARIS, Gérard



À la Maison de Soins Palliatifs de Laval, le 31 mars 2019, dans le respect et la dignité, est décédé paisiblement, entouré des siens, M. Gérard Paris. Il était à 2 jours de célébrer ses 92 ans.Il laisse dans le deuil son épouse des 64 dernières années Margot; ses enfants France (Richard), Marc, André (Yolande) et Benoit; sa bru Nathalie; ses petits-enfants Stéphanie, Bruno, Marie-Pier, Jade, Chanelle et leur conjoint respectif; ses beaux-petits-enfants Mathieu et Audrey; son arrière-petite-fille Margot; son arrière-beau-petit-fils Félix; sa belle-soeur Thérèse Bérubé (feu Louis Paris); ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Il a été précédé dans la mort par ses 11 frères et soeurs.La famille vous accueillera le samedi 27 avril à compter de 10h en l'église St-Sylvain de Laval (750 boulevard St-Sylvain). Les funérailles seront célébrées à 11h.En sa mémoire, des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appéciés (des formulaires seront disponibles à l'arrière de l'église).Merci à tout le personnel de la Cité-de-la-Santé et de la Maison de Soins Palliatifs de Laval pour leurs bons soins, leur soutien et leur empathie.