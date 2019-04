JACOBSEN, Pamela Rose "Noonie"

JACOBSEN, Pamela Rose

De Kanesatake/Oka, le 13 avril 2019, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Pamela Rose " Noonie " Jacobsen.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Sheila, Candy et Taffy, ses neveux et nièces Stephane, Veronique, Felix, Mireille et Jacob ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 avril de 13h00 à 16h00. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h00 au :156, RUE NOTRE-DAMEOKA, QC, J0N 1E0TÉL. 514-871-2020