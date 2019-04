CARON, Alice



À Montréal, le lundi 1er avril 2019 est décédée, à l'âge de 95 ans, Alice Caron.Elle laisse dans le deuil ses amies Manon et Catherine Bergeron, sa belle-soeur Jeannine Caron (feu Fernand Caron) ainsi que ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 26 avril 2019 de 18h à 22h et le samedi 27 avril 2019 de 9h à 12h.Les funérailles seront célébrées le samedi 27 avril 2019 à 12h en la chapelle du complexe.