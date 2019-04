MODÉRIE, Yves



À Boisbriand, le 29 mars 2019, est décédé à l'âge de 79 ans, M. Yves Modérie, époux de feu Mme Agathe Desrosiers, domicilié à Saint-André d'Argenteuil.M. Modérie laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Pierre), Sonia (Claude) et Mélanie (Eric), ses 3 petits-enfants, Charles, Elyane et Xavier. Il quitte également ses frères Claude, Jeannot et Yvan, sa soeur Monique, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièce, autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 27 avril 2019 à 14 h en l'église Saint-André-Apôtre, 1 Route des Seigneurs, Saint-André d'Argenteuil. La famille reçoit vos condoléances ce même samedi à compter de 11 h à la:S.V.P. Compensez l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation de l'Hôpital Régional de Saint-Jérôme. (Cartes disponibles au salon).