SAVARIA, Ginette



À Montréal, le mercredi 17 avril 2019 est décédée, à l'âge de 76 ans, Ginette Savaria, épouse de Serge Harton.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Chantal) et Marie-Claude (François-Xavier), ses petits-enfants Noémie, Julie, Constance et Colin ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera en l'église Notre-Dame-des-Victoires, située au 2700 rue Lacordaire à Montréal, pour recevoir les condoléances vendredi, le 26 avril 2019, de 12h à 14h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour en l'église Notre-Dame-des-Victoires à 14h30.