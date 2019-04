PIGEON (née Lelièvre), Yvette



À Montréal, le 14 avril, à l'âge de 86 ans, est décédée Yvette Lelièvre, épouse de André Pigeon et mère de feu Sylvain (Linda).Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Danielle, ses petits-enfants Alexandrine et William.Elle laisse également dans le deuil sa soeur, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 27 avril 2019 de 13h à 17h, une célébration commémorative suivra au même endroit à 17h.