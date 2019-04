GRENON, Alexina



À Montréal, le vendredi 12 avril 2019 est décédée, à l'âge de 91 ans, Alexina Grenon Vien, épouse de André Vien.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants François-Michel (Jacqueline), Marie Johanne et Marie Christine, ses petits-enfants Félix, Charles Antoine, François-Xavier et Alexandrine, sa soeur Gertrude (feu Uldéric), ses frères Roland (feu Rolande) et Pierre (Monique), son beau-frère Gaëtan, ses filleuls Herman et Josée (Denis) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 26 avril 2019 de 14h à 22h ainsi que le samedi 27 avril de 9h à 11h30. Les funérailles seront célébrées le samedi 27 avril 2019, à 12h en l'église Visitation-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie. L'inhumation aura lieu le samedi 4 mai 2019 à 10h30 au cimetière Ste-Anne-de-Bellevue.Des dons à la Fondation de l'Hôpital Sacré Coeur de Montréal seraient appréciés.