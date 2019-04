PAQUETTE, Aimé



De Sainte-Adèle, le 12 avril 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Aimé Paquette, époux de madame Fernande Marcotte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Josée (Ronald), Anne-Marie (Jacques) et Sophie (Simon), ses petits-enfants feu Julien, Camille (Marc-Antoine), François (Moriah), Dominic (Daphnée), Audrey (Jean-Michel) et Claude (Félix), ses arrière-petits-enfants Demetri, Logan, Charlie, Alexis, Lambert et Marilou, ses frères et soeurs Jeannine, Aline, Gisèle, Gaëtan, André et Raymond, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église de Mont-Rolland le samedi 27 avril à 11h30. La famille recevra vos condoléances au même endroit dès 10h30. Direction: