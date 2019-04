GENEST, Rusdi François



Au CHUM, le 14 avril 2019, est décédé Rusdi François Genest. Il était le fils de feu Roger Genest et de feu Jeannette Corneau, originaires de Sherbrooke.Il laisse dans le deuil son épouse, Marguerite-Françoise Bilodeau, sa soeur Salamah-Danielle Genest-Dick et son époux Simon Dick, leurs fils John, Daniel et ses 3 enfants, Latif, Raynard, Reza.Il laisse aussi dans le deuil les membres de la famille Bilodeau ainsi que de nombreux amis.Les funérailles auront lieu le 24 avril prochain à l'église St-Denis au 454 avenue Laurier Est, Montréal à 10h. La famille accueillera parents et amis à l'entrée de l'église à 9h et les funérailles suivront par la suite. L'inhumation aura lieu à 14h30 au Cimetière St-Michel de Sherbrooke (635 rue St-Michel).