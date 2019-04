LAJOIE, Claire (née Côté)



C'est avec regret que nous annonçons le décès de notre chère mère, Claire Lajoie (née Côté), survenu le 29 mars 2019, à Montréal. Née à Bedford, elle était la fille de Philippe Côté et de Thérèse Roy.Épouse de feu André Lajoie, elle laisse dans le deuil ses enfants Alain, Anne, Sophie, Isabelle, Évelyne et Véronique; ses gendres; ses huit petits-enfants; ses frères et soeurs; ses belles-soeurs et beaux-frères; ainsi que de nombreux parents et amis.Une célébration de sa vie aura lieu le samedi 4 mai 2019, de 14h à 17h au salon de4695 BOUL. ST-JEANDOLLARD-DES-ORMEAUX, H9H 2A7Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Canada.https://alzheimer.ca/fr/Home