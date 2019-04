CHOUINARD, Marie-Françoise



À Vaudreuil-Dorion, le 17 avril, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Marie-Françoise Chouinard. Elle était la fille de Doris Grenier et feu Lionel Chouinard.Précédée de sa soeur Madeleine Chouinard, elle laisse dans le deuil, outre sa mère, son fils Simon Durocher (Chrystal Simes), ses petits-fils Iver et Odyn, ses frères et soeurs Jean-Jacques (Marie-France), Solange (Yves), Ginette (Martin) et Pierre (Martine), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 27 avril 2019 de 13h à 16h, au complexeUne cérémonie commémorative aura lieu au salon à 15h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie pourraient se traduire par un don à la Maison Jean Lapointe.