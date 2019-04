FOREST, Mariette



À Lasalle, le 12 mars 2019, à l’âge de 87 ans, est décédée Madame Mariette Forest, épouse de feu Gérald Viau.Elle laisse dans le deuil ses frères Yvon (Claudette), Normand (Thérèse) et Alain (Suzanne), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 avril 2019 de 14h à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Lasalle ainsi que le groupe Nova Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués. Un merci particulier à Dr Geneviève Dechêne, Diane Larose et Josette Célestin qui ont accompagné notre soeur durant ses derniers mois.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Nova Montréal serait apprécié en la mémoire de Mariette Forest.https://www.novamontreal.com/?lang=fr