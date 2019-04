GUILBAULT, Francine



C'est avec une grande tristesse que nous désirons vous annoncer que Francine nous a quittés à l'âge de 74 ans, le 17 avril 2019. Passionnée de la vie, de l'amour et des voyages, elle aimerait que l'on pense à elle, sourire dans les yeux, bleus comme la mer.Elle laisse dans le deuil Marc, sa fille Isabelle (Jean-Sébastien), son fils Martin (Julie), ses petits-enfants Émilie, Marylou, Sébastien, Jean-Philippe, Nicolas, Anne-Marie et Catherine, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 28 avril de 13h30 à 15h30 au:SAINTE-THÉRÈSE, QC(450) 473-5934Une cérémonie commémorative suivra à compter de 15h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.