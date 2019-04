PELLAND, Fernand



À Châteauguay, le 8 avril 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Fernand Pelland, époux de feu Mme Monique Marion.Il laisse dans le deuil son fils André (Céline Primeau), ses petites-filles Estelle (Serge) et Marie-Michèle (Vincent), son beau-petit-fils Samuel (Jane), sa soeur Denise, sa belle-soeur Lucille, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu, le samedi 27 avril à 11h, en l'église St-Joachim (1 boul. D'Youville, Châteauguay). La famille sera présente à l'église à compter de 10h afin de recevoir vos condoléances.En sa mémoire, des dons peuvent être faits à la Société canadienne du cancer.450 699-9919www.alexandrenicole.com