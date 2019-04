DROUIN, Micheline



À Montréal, le 4 mars 2019, au Pavillon Oasis de Paix de l'hôpital Marie-Clarac, est décédée à l'âge de 68 ans, Micheline Drouin, fille de feu Irène Juneau et de feu Joseph Drouin, prédécédée de sa soeur Gisèle.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Lise (Claude d'Orsonnens), Robert (Diane Marinelli), Pierre (Lucille Michaud), Jacques (Denise Labrie), Denis (Annette Pilon), Raymonde (André Tremblay), Normand (Carolle Cyr) et Jean-Claude Drouin (Isabelle Couture), de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au:MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle samedi 27 avril à compter de 13h. Un hommage lui sera rendu à 16h15.Des remerciements sincères au personnel soignant de l'unité des soins palliatifs du 3e étage de l'Oasis de Paix, pour leurs soins chaleureux et leur dévouement.L'inhumation des cendres aura lieu, ultérieurement, au cimetière Repos St-François D'Assise.Des dons, en sa mémoire, à la Fondation de l'hôpital Marie-Clarac ou à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.