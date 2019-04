BAROLET, Alfred



À Laval, le 16 avril 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Alfred Barolet, époux de madame Suzel Dagesse.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Manon Rousseau), Ginette (Carol Jarry), Joanne (André Richard), Pierre (Carmen Schaefer), Daniel (Geneviève Chaput) et François (Mireille Le Foll), ses 15 petits-enfants adorés: Mélissande, Yannick, Véronique, Marie-Soleil, Alexis, Alexandre, Noémie, Justine, Virginie, Rose, Augustin, Barbara, Juliette, Sandrine, Vincent et Élodie, ses 19 arrière-petits-enfants, sa soeur Des Neiges Barolet, son beau-frère Anatole Dagesse, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 26 avril 2019 de 17h30 à 21h ainsi que le samedi 27 avril 2019 de 9h à 11h30 au complexe funéraireLes funérailles seront célébrées le samedi 27 avril 2019 à 14h, en l'église Saint-Pie-X.