DUPONT LABELLE, Jeannine



À St-Bruno, le 10 avril 2019, est décédée Jeannine Labelle, épouse de Gaétan Dupont.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Élise, son gendre Benoît Gariépy, son petit-fils François, sa petite-fille Geneviève et son conjoint François Larouche. Elle laisse aussi dans le deuil sa soeur Denise (Julien Desjardins) et ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Dupont: Jeannine (feu Raymond Bouffard), Marie-Marthe (feu Donald Andolina), Yolande (Gilles Vézina), Cécile (Maurice Samson), André (feu Évelyne Chayer) et Louise (feu Norman Labelle); ses neveux et nièces et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le samedi 4 mai 2019 de 10h à 13h15 au complexe funéraireUn hommage aura lieu ce même jour à 13h15 en salon du complexe.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du Centre d'hébergement de Montarville pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Jeannine Labelle.