ROCH, Gilles



De Repentigny, le 14 avril 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Gilles Roch.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Julie Martin, ses filles Nathalie (François Raymond), Caroline et Brigitte, ses petits-enfants Kellie et Anthony, sa soeur Huguette, son frère Claude (Pierrette Poirier), ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la Maison Adhémar-Dion pour leurs bons soins.Des dons à la Maison Adhémar-Dion seraient appréciés.La famille recevra les condoléances le samedi 27 avril de 14h à 17h. Les funérailles suivront à 17h en la chapelle du :