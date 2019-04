FONTAINE, Marie-Claire



Au CHUM, le 17 avril 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Madame Marie-Claire Fontaine, conjointe de Monsieur André Lespérance.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille Guylaine, sa belle-fille Lyse (Marcel), ses soeurs et son frère, ses belles-soeurs et beaux-frères, son filleul Yan, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 28 avril 2019 de 10h30 à 12h et de 13h à 16h au complexe funéraire:Une réunion de prières suivra au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du 18e étage nord du CHUM pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du CHUM ou à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont serait apprécié en sa mémoire.