Lafontaine, Raymond



Le 14 avril 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Raymond Lafontaine, époux de Mme Estelle Pelletier.Ingénieur, diplômé de l'école Polytechnique et master de l'Imperial College à Londres, il a travaillé chez IBM avant de créer le groupe LGS dont il était le président. Il était un homme exceptionnel, brillant, d'une grande générosité et apprécié de tous. Passionné d'histoire, de culture, d'arts, de musique et grand voyageur. Il a même fait la traversée de l'Atlantique à voile.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles, Marie-Anik (Jean-Claude) et leurs enfants Nicolas et Florence, Ninon (Jean-Pierre) et leurs enfants, Gabrielle, Simon, Valérie et Marie-Pier, son frère Jean, ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux, nièces, autres parents, amis et anciens collègues.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le vendredi 26 avril de 19h à 22h et le samedi 27 avril de 13h30 à 16h30 à7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QCwww.dignitequebec.comUn dernier hommage lui sera rendu le samedi 27 avril à 16h30 au salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM ou tout autre organisme de votre choix.