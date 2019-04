MIRON, Richard



À Montréal, le 6 avril 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé Richard Miron, conjoint de Monique Raymond Miron et frère de feu Fernand (Nicole). Il était le fils de feu Clément Miron et de feu Belle-Ange Chartrand.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Benoit (Josée), ses deux petits-enfants adorés William et Laurie, sa soeur Nicole (Jean), ses deux frères Michel et Daniel (Nathalie), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera dimanche le 28 avril 2019 de 13h à 17h au complexe :