SAB, Nelson



À Sainte-Julie, le 9 avril 2019 à l'âge de 89 ans et 11 mois, Nelson a entrepris une nouvelle route entouré de l'amour et la tendresse de son épouse Venance Fortier, de ses quatre enfants Brenda (Dominique), Patsy, Judy et Nelson Junior (John) ainsi que de ceux qu'il a tant choyés et aimés: ses petits-enfants Yanick, Laura, Randy et Sarah-Maude. Il était le frère de Frida et feu Sophie.Merci au personnel du CLSC de Varennes et à tous ceux qui ont su l'accompagner avec tendresse tout au long de sa maladie.La famille vous accueillera au:Tel: 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 26 avril 2019 de 18h à 21h ainsi que le samedi 27 avril dès 9h. Les funérailles suivront à 12h en l'église Saint-François-d'Assise, 2122 rue du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie, J3E 2V2.