MASSON LAVERGNE, Rita



À l'hôpital Cité de la Santé de Laval, le 10 avril 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Rita Masson, épouse de feu Donaldo Lavergne.Précédée de sa fille Rolande, elle laisse dans le deuil ses enfants, Lise (Raymond) et Marcelle (Jacques), ses petits-enfants, Patrick (Lina), Caroline et Martin, ses arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière du complexe funéraire:le samedi 28 avril de 14h à 16h suivi d'une cérémonie religieuse dans la chapelle.