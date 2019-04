CORBEIL, Jacqueline



À St-Eustache, le samedi 13 avril 2019 est décédée, à l'âge de 88 ans, Jacqueline Corbeil, épouse de feu Yvon Desrosiers.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Dianne) et Serge, ses petites-filles Julie et Brigitte (Rick), son arrière-petite-fille Lily, son frère Jean (Diane) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Selon ses volontés il n'y aura pas de funérailles.