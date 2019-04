TOURIGNY

Soeur Ghislaine, S.G.M.



À Montréal, le 15 avril 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée soeur Ghislaine Tourigny, native de Gentilly, comté de Nicolet (Québec).Elle laisse dans le deuil son frère Ernest (Françoise), son neveu et sa nièce ainsi que ses consoeurs.La dépouille mortelle sera exposée aux3300, rue William-Tremblayangle boul. St-Michel, Montréalle lundi 22 avril 2019, de 15h à 17h et de 19h à 21h. Il y aura une vigile de prière à 19h30. Les funérailles auront lieu au même endroit, le mardi 23 avril 2019 à 10h. Parents et amis(es) sont priés d'y assister sans autre invitation. L'inhumation aura lieu au cimetière des Soeurs Grises sur l'île Saint-Bernard, Châteauguay.Des dons en faveur des Oeuvres de Mère d'Youville seraient appréciés.