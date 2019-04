TEASDALE, Sr Clotilde, M.I.C.

(Alice-de-Jésus)



Au Pavillon Délia Tétreault est décédée le 11 avril 2019 à l'âge de 92 ans, Sr Clotilde Teasdale, m.i.c., fille de feu Émile Teasdale et de feu Alice Lizotte.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil son frère et ses soeurs: Frère Georges-Roch f.s.c., Soeur Mariette f.c.s.c., Soeur Suzanne a.p.s., Carmen et Estelle (Alan Brooke), sa belle-soeur Pauline, plusieurs neveux et nièces.Ses frères et soeurs qui l'ont précédée: Camile (Juliette), Jeannette (Robert Castagner), Simonne (Adrien Bouchard), Gaston (Blanche), Annie (Gabriel Crête), Yvette, Cécile (Roger Crête), Catherine (Roch Lacerte) et Jean (Pauline).Elle sera exposée à lade L'Immaculée-Conception100 Place Juge Desnoyers, Lavalle mercredi 24 avril 2019 à 12h30.Les funérailles auront lieu le mercredi 24 avril à 13h45 à la chapelle de la communauté.Les cendres seront déposées au cimetière de la congrégation à Pont-Viau à une date ultérieure.Des dons pour nos missions seraient appréciés.