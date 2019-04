GAGNON, Raymond



À Laval, le 21 mars 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Raymond Gagnon, époux de Mme Réjane Gagnon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Robert (Lorraine), ses petits-enfants Amélie (Alexandre) et Jean-Olivier, ses deux arrière-petites-filles Laurence et Daphné, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillerapour les condoléances au salonRésidence Les Marronniers1500, Montée MonetteLaval, H7M 5C9514.858.1500le samedi 27 avril de 10h à 12h30.