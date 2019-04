FERLATTE, Théo



À Montréal, le 27 mars 2019, paisiblement et entouré d'amour, à l'aube de ses 94 ans, est décédé M. Théophane Ferlatte, époux de feu Fernande Bujold et prédécédé de son fils Jean-Yves.Il laisse dans le deuil ses enfants Claudette (Guy), Pierre (Lucie) et Alain Ferlatte (Lina), ses petits-enfants Julie (David), Marie-Andrée (Francis), Julien (Elisabeth) et Jérémie (Jolyane), ses arrière-petits-enfants Emy, Roseline, Delphine, Zack, Thomas, Eva et Léanne, son frère Roland (Jacline), ses soeurs Lucille, Margot (Philippe) et Antoinette Ferlatte (Jean-Yves) et de nombreux neveux et nièces.Selon ses dernières volontés, ses funérailles seront célébrées en l'église St-Enfant-Jésus, angle Notre-Dame et St-Jean-Baptiste, à Pointe-aux-Trembles, le samedi 27 avril à 11h. La famille recevra les condoléances, à l'église, à compter de 10h.www.salonfunerairelfc.com