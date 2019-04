CLÉROUX, Micheline



À Laval, le 15 avril 2019 est décédée Mme Micheline Cléroux.Elle laisse dans le deuil ses filles Johanne (Joël), Rachel (Michel) et son fils Normand (Lyne); ses petits-enfants Joliane, Gabrielle, Camille, Michael, Ariane et Éliane; ses soeurs Lise et Ghislaine, son frère Roger, son ex-époux Claude, ainsi qu'autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe:le vendredi 26 avril 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Une cérémonie commémorative aura lieu au salon même à 20h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de Soins Palliatifs de Laval.