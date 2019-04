LEFEBVRE, Réjean



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Réjean Lefebvre, époux de madame Hélène Taillefer Lefebvre, survenu au service de soins palliatifs de l'Hôpital Marie-Clarac, le 12 avril 2019, à l'âge de 83 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Lucie et Suzanne (Robert Ouellette), ses petits-enfants Jean-Michel (Stanie), Pierre-Luc (Julie) et Maude (Carl), ses arrière-petits-enfants, ses frères feu Réal et André, sa soeur Hélène ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 28 avril 2019, de 11h30 à 18h à laLes funérailles seront célébrées en la chapelle de la résidence le 28 avril 2019 à 18h.