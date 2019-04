THERRIEN, Yolande



À Montréal, le 7 avril 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Yolande Therrien, épouse de feu Gérard Poussard.Elle laisse dans le deuil son compagnon de vie, M. Yvan Labrie, les membres des familles Poussard et Labrie, ses neveux et nièces plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances:MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle dimanche 28 avril à compter de 15 heures. Une liturgie de la Parole, sera célébrée sur place, à 17 heures, suivie d'un goûter.L'inhumation des cendres aura lieu, ultérieurement, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.