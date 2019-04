Boeing: 9 autorités internationales conviées à la certification du 737 MAX

Washington | L’agence de régulation américaine de l’aviation civile (FAA) a annoncé qu’elle organisait à partir du 29 avril un examen technique conjoint des modifications apportées au Boeing 737 MAX, auquel participeront des représentants de neuf autorités internationales du secteur aérien.

Cette revue technique va procéder à un examen approfondi de la certification du système de contrôle de vol automatisé de l’avion, a indiqué vendredi l’agence fédérale américaine dans un communiqué.

Ce système, dont sont équipés les 737 MAX de l’avionneur américain Boeing, a été mis en cause dans deux tragédies rapprochées ayant fait au total 346 morts et conduit à l’immobilisation de cet appareil depuis plus d’un mois.

Ces experts vont se réunir à partir du 29 avril pour cet examen qui devrait durer 90 jours.

Ils évalueront les aspects du système de commande de vol automatisé 737 MAX, y compris sa conception et l’interaction des pilotes avec le système afin de déterminer sa conformité à toutes les réglementations en vigueur et d’identifier les améliorations qui pourraient être nécessaires à l’avenir, indique la FAA.

Les autorités aériennes de neuf pays participeront à ce travail et ont confirmé leur venue: l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l’Union européenne (Agence européenne de la sécurité aérienne, EASA), le Japon, l’Indonésie, Singapour et les Émirats arabes unis.

Le groupe responsable de cet examen est présidé par l’ancien dirigeant de l’Agence américaine de sécurité des transports et comprend des experts de la FAA, de la NASA, sans compter ces représentants des autorités de l’aviation internationale.

Toute la flotte des 737 MAX, locomotive des ventes de Boeing, est clouée au sol depuis mi-mars après qu’un appareil de ce type, exploité par Ethiopian Airlines, s’est écrasé au sud-est d’Addis-Abeba quelques minutes après le décollage faisant 157 morts.

Ce drame est survenu un peu plus de cinq mois après l’accident d’un 737 MAX de Lion Air ayant fait 189 morts.

Dans les deux accidents, le système anti-décrochage MCAS a été mis en cause.

Mardi, Boeing a effectué un ultime vol d’essai de son 737 MAX avec le système anti-décrochage MCAS modifié, étape présentée comme cruciale en vue d’obtenir une nouvelle autorisation de vol.